



Тимошенко планує провести переговори для виконання гарантій Будапештського меморандуму - 04.02.2019 20:58

Кандидат в Президенти України, Голова Партії ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко пообіцяла, що якщо виграє президентські вибори ініціює переговорний процес в межах виконання гарантій Будапештського меморандуму, що стане шляхом до закінчення війни в Україні та повернення окупованих територій – Донбасу і АР Крим. Будапештський меморандум - гарантія недоторканності кордонів України був підписаний за участі США, Великобританії, Росії та України, згодом до підписантів приєднались Китай і Франція. Юлія Тимошенко вважає, що переговори можна провести у форматі «Будапешт+», що передбачає залучення канцлера Німеччини і представника ЄС.

«Якщо так станеться, що наша команда візьме відповідальність за країну після президентських виборів, ми ініціюємо переговори в рамках виконання гарантій Будапештського меморандуму, що правильно поставить питання з боку України», – сказала Юлія Тимошенко під час зустрічі із відомими економістами та експертами, яку проводить Європейська Бізнес Асоціація. «Наша команда нікому не дасть право легалізувати мовчання щодо питання повернення Криму. Адже якщо хтось захоче легалізувати окупацію Криму, то це стане програшем всього демократичного світу і існуючого світового порядку.

«Україна за 4,5 роки війни не почала справжній, дієвий, глибокий дипломатичний діалог. Тому слід розпочинати принципово новий процес на базі Будапештського меморандуму. Або ми йдемо за міжнародним правом, або слід сказати, що міжнародне право і відповідні документи – нічого не коштують!», – сказала Юлія Тимошенко.

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