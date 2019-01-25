Антинаталіст подасть в суд на батьків за те, що його народили

- 04.02.2019 19:53
Антинаталіст подасть в суд на батьків за те, що його народили

 27- річний житель міста Мумбаї збирається подати в суд на батьків за те, що ті його зачали та народили , не запитавши його згоди. Про це повідомляє відоме видання Daily Mail.
Рафаель Самуель (Raphael Samuel) з міста Мумбаї заявив, що входить в рух антинаталістів. Самуєль та його однодумці вважають, що дітей в світі чекає тільки страждання, тому людям не варто розмножуватися. Самуель порівнює народження і виховання дітей з «викраденням і рабством».
При цьому чоловік називає свої відносини з батьками «хорошими». «Я люблю батьків, ми відмінно ладнаємо, але вони народили мене заради свого задоволення. У мене була чудове життя, але я не розумію, навіщо витрачати життя на шкільну тяганина і кар'єру, особливо якщо не просив про існування », - розмірковує він. Самуель веде власну спільноту в Facebook, де ділиться своїми ідеями з сотнями підписників. Він називає батьків лицемірами і публікує картинки з написами на кшталт «Хіба насильницьке приміщення людини в цей світ, а потім примус його працювати - це не викрадення і рабство ? » або «Якщо батьки і правда знають, що потрібно дітям, то навіщо тоді вони їх народжували?». Інший активіст антінаталізма Пратіма Наік (Pratima Naik) вважає, що народжувати дітей егоїстично, так як на Землі і так не вистачає на всіх ресурсів: «Хіба ми повинні збільшувати число дітей в цьому світі і прискорювати процеси природної і соціальної деградації? Ми люди, які вирішили не розмножуються, індійські чайлдфрі ». Наік стверджує, що його переконання поділяють все більше і більше людей в Індії.

Ключові слова: Антинаталісти, небажання народжуватись, чайлдфрі

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