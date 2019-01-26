



Семен Слєпаков назвав мавп майбутніми чемпіонами КВН - 28.01.2019 11:43

Семен Слєпаков,відомий комік, ведучий та шоумен, пожартував над молодими гравцями КВН. В Instagram Слєпаков оприлюднив фото з двома мавпочками на руках, назвавши їх майбутніми чемпіонами КВН. На данний момент його пост набрав майже 85 тисяч лайків. Семен представив приматів як команду «Червоні жопки» і висловив упевненість в їх якнайшвидшому тріумф у Вищій лізі КВН.

« Сочинский фестиваль КВН. Встреча с молодыми квнщиками из команды "Красные жопки". В этом году ребята не прошли в Вышку, но взяли повышенный рейтинг и попали в Воронежскую лигу. В следующем явно порвут. Их любит тусовка и Марфин. Вперед, Жопки! »- поіронізувати він (орфографія автора збережена).

Слепаков - колишній капітан збірної П'ятигорська, чемпіона Вищої ліги 2004 року і інших високих нагород в КВН. В даний час комік входить до складу журі КВН. Він займається продюсуванням і написанням сценаріїв ( «Наша Russia», «Універ», «Стурбовані», «Домашній арешт»), а також виступає в Comedy Club і веде відеоблог на YouTube.

Всі новини