



Ніколас Мадуро хоче в голому вигляді зустрітись з Хуаном Гуайдо - 25.01.2019 22:18

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про бажання зустрітися в голому вигляді з лідером венесуельської опозиції Хуаном Гуайдо. Його слова наводить РІА Новини. «Я прихильний загальнонаціональному діалогу. (...) Якщо мені потрібно піти і побачити цього хлопця, то я йду. Якщо треба буде прийти голим, я прийду. Я готовий до діалогу », - цитує його агентство Reuters «США - це набагато більше, ніж Дональд Трамп, чи не так?» - пояснив Мадуро, додавши, що любить США, незважаючи на антиімперіалістичні позиції. Мадуро також додав, що Венесуела продасть США нафту, якщо вони будуть готові її купити. За його словами, Венесуела розірвала дипломатичні відносини з США, проте продовжить соціально-економічне співробітництво, яке «буде процвітати».

24 січня Мадуро оголосив про рішення закрити посольство і все консульства Венесуели в США і звинуватив Вашингтон в спробі державного перевороту. США відкликали частину дипломатичного персоналу з посольств в Каракасі.

23 січня на тлі масових протестних акцій лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом і закликав обраного главу держави Ніколаса Мадуро скласти з себе повноваження. Гуайдо підтримали США, Аргентина, Канада, Перу, Колумбія і ряд інших країн. Мадуро вважає, що за державним переворотом стоять американські політики. Його легітимність підтримали Росія та Туреччина.



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