



В Чернівцях спіймали грабіжників автоматів питної води - 25.01.2019 20:38

Автомати для реалізації питної води здалися молодим зловмисникам легкою здобичею для того, щоб швидко отримати легкі гроші. Спочатку задум злодіям вдавалось втілювати без істотних проблем для себе- за короткий період часу вони встигли скоїти два десятки крадіжок грошей з водоматів.Наприкінці 2018 року до поліції почали надходити повідомлення про пошкодження автоматів продажу води та викрадення з них грошових коштів.В окремі дні злочинці обкрадали декілька таких приладів, оскільки в них, як правило, знаходяться невеликі суми грошей.

Більшість збитків, які теж прийдеться відшкодовувати злодіям, – це вартість відновлення пошкодженого обладнання, що в десятки разів перевищує суму викраденого, повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.

Для припинення протиправної діяльності крадіїв власник посилив заходи безпеки в місцях реалізації води, а підрозділи поліції на території обласного центру провели оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «Нічне місто». Під час відпрацювання поліцейські затримали безпосередньо після скоєння чергового злочину двох чернівчан, віком 21 і 22 роки.

У них вилучено викрадені гроші, спеціально підготовлені знаряддя зламу та інші речові докази.

Зловмисникам оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього

арешту. За скоєні крадіжки чоловікам загрожує до шести років позбавлення волі.

Всі новини