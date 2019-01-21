В Чернівцях спіймали грабіжників автоматів питної води

- 25.01.2019 20:38
В Чернівцях спіймали грабіжників автоматів питної води

Автомати для реалізації питної води здалися молодим зловмисникам легкою здобичею для того, щоб швидко отримати легкі гроші. Спочатку задум злодіям вдавалось втілювати без істотних проблем для себе- за короткий період часу вони встигли скоїти два десятки крадіжок грошей з водоматів.Наприкінці 2018 року до поліції почали надходити повідомлення про пошкодження автоматів продажу води та викрадення з них грошових коштів.В окремі дні злочинці обкрадали декілька таких приладів, оскільки в них, як правило, знаходяться невеликі суми грошей.

Більшість збитків, які теж прийдеться відшкодовувати злодіям, – це вартість відновлення пошкодженого обладнання, що в десятки разів перевищує суму викраденого, повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.
 Для припинення протиправної діяльності крадіїв власник посилив заходи безпеки в місцях реалізації води, а підрозділи поліції на території обласного центру провели оперативно-профілактичні заходи під умовною назвою «Нічне місто». Під час відпрацювання поліцейські затримали безпосередньо після скоєння чергового злочину двох чернівчан, віком 21 і 22 роки.
У них вилучено викрадені гроші, спеціально підготовлені знаряддя зламу та інші речові докази.
Зловмисникам оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді домашнього

арешту. За скоєні крадіжки чоловікам загрожує до шести років позбавлення волі.

 

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