Чеський центр в Чернівцях може бути відкритий вже в лютому- 25.01.2019 14:46
Планування відкриття Чеського центру в Чернівцх в лютому 2019 року стало предметом зустрічи між Василем Проданом- секретарем Чернівецької міської ради та Люцією Ржегоржіковою- директоркою Чеського центру в Україні, Другим секретарем Посольства Чеської республіки в Україні. Після зустрічі пані Люціє Ржегоржікова відвідала Чернівецьку гімназію № 7, в актовій залі якої відбулась презентація можливостей вивчення чеської мови на базі майбутнього Чеського центру у Чернівцях та обговорення перспектив співпраці закладів освіти двох держав й освітніх можливостей для школярів. Про це повідомила Чернівецька міська рада. Зустріч відбулась за участі представників управління освіти міської ради (Олена Кузьміна), педагогами, учнями закладів ЗСО міста Чернівців.
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