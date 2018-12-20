



Кандидат в Президенти України І. Шевченко набрав в Давосі безкоштовних шапок - 24.01.2019 16:55

Ігор Шевченко, кандидат в Президенти України набрав безкоштовних шапок, перебуваючи на світовому економічному форумі в Давосі, та похизувався цим на своїй сторінці в Фейсбук. 22 січня Шевченко взяв одну шапку виклавши відео з цікавим автоматом з безкоштовними в'язаними шапками та коментарем «В Давосі сонячно, але морозно - потрібна шапка. Якщо забув шапку вдома, вихід є. Мама, я поїв і в шапці)!». Відійшовши 10 метрів він зрозумів, що мало взяв, повернувся та взяв ще 4 шапки, при цьому, охоронець зробив йому зауваження, але після цього Шевченко взяв ще одну шапку, в той час коли поліцейський робив вигляд, що цього не бачить.

Пост Ігоря Шевченко про безкоштовні шапки набрав чимало гнівних коментарів – деякі люди порівнюють І.Шевченко з Віктором Януковичем «який теж з шапок починав», називаючи цей вчинок ганебним.

Слід зазначити , що пост Шевченко може бути продуманим піар-ходом, адже він викликав цікавість користувачів, які жваво, але по-різному реагують ставлячи лайки та залишаючи коментарі.



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