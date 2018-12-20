



На Буковині розмитнили понад 4200 євроблях - 23.01.2019 16:30

Буковинські митники розмитнили понад 4200 євроблях

Залишився місяць до завершення пільгового періоду здійснення митного оформлення легкових транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Понад 273 млн. грн. – таку суму сплатили громадяни, які здійснили у Чернівецькій митниці митне оформлення своїх автомобілів з іноземною реєстрацією упродовж періоду з 25 листопада 2018 року по 22 січня 2019 року включно.

За цей час громадяни розмитнили 4253 транспортних засоби. Це авто, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебували у митних режимах «тимчасове ввезення» або «транзит».

Протягом минулої доби, 22 січня, було оформлено 184 автомобілі з «єврономерами», за них сплачено майже 12 млн. грн. митних платежів.

Нагадаємо: два місяці минуло з тих пір, як внесено зміни до податкового і митного законодавства. 25 листопада 2018 набрали чинності Закони України 08 листопада 2018 року № 2611-VIII та 2612-VIII, якими встановлено нові ставки акцизного податку та запроваджено тимчасовий порядок митного оформлення автомобілів, а також посилено відповідальність за недотримання вимог законодавства під час використання автомобілів на іноземній реєстрації.

Зокрема, громадяни можуть скористатись пільгою у 50% щодо нарахування акцизного податку при митному оформленні своїх автомобілів. Пільговий період діятиме упродовж 90 днів з дня набуття чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів», - тобто до 22 лютого 2019 року. Встановлений Законом №2611-VIII коефіцієнт застосовується для легкових транспортних засобів, що використовувались, які ввозяться на територію України фізичною особою для власного використання в кількості один транспортний засіб на таку особу.

Нагадаємо, що здійснити митне оформлення транспортних засобів для вільного обігу в зоні діяльності Чернівецької митниці ДФС громадяни можуть у відділі митного оформлення №1 за адресою: м.Чернівці, вул. Руська, 248 М. Час роботи відділу: з 09:00 год до 24:00 год щодня (без вихідних).

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