Митрополит Київський і всієї України Єпіфаній Олегу Сенцову і Володимиру Балуху- 17.12.2018 09:20
Митрополит Київський і всієї України Єпіфаній протягом тривалого часу допомагає українським політв'язням Олегу Сенцову і Володимиру Балуху. Про це в коментарі українському телеканалу «еспресо» повідомив кримський архієпископ УПЦ КП Климент.
«Є ще одна закрита сторінка з життя митрополита Єпіфанія. Протягом всього цього часу, чотирьох років поневолення Криму та укладення наших хлопців, владика Єпіфаній, не афішуючи, допомагав сім'ям та Володі Балуха, і те, що я зміг з'їздити до Олега Сенцова, це така допомога, яку він надав. Ми про це не говорили, але сьогодні я про це можу сказати, тому що людина, коли робить добрі справи, він не кричить про них », - зазначив єпископ.
При цьому він особливо підкреслив, що митрополит Єпіфаній - «смиренна людина».
Об'єднавчий собор українських православних церков 15 грудня обрав керівником помісної православної церкви в Україні митрополита УПЦ КП Епіфанія.
Нагадаємо, що Митрополіт Єпіфаній родом із села Стара Жадова, що у Чернівецькій області
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