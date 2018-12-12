Названо головний слід людей в історії Землі

- 13.12.2018 09:29
Названо головний слід людей в історії Землі

Група вчених з Великобританії і ПАР дійшла висновку, що найхарактернішою ознакою антропоцен є курчата бройлери. Про це повідомляється в прес-релізі на Phys .org.

Антропоценом (Це слово означає неформальний геохронологічний термін, що позначає геологічну епоху з рівнем людської активності, що грає істотну роль в екосистемі Землі) неофіційно називають геологічну епоху, що почалася в 40-50-х роках XX століття, де людська активність впливає на стан біосфери. Вона характеризується зміною клімату, вимиранням багатьох видів живих організмів, а також появою в навколишньому середовищі синтетичних речовин. Однак дослідники вважають, що одним з найпомітніших проявів антропоцену є вирощування курчат бройлерів, чия чисельність становить 23 мільярди особин.

При цьому представників найпоширенішою дикої птиці на планеті - червонодзьобого ткача - налічується лише 1,5 мільярда.

Таким чином, загальна маса курчат бройлерів перевищує загальну масу всіх інших птахів. При цьому курчата не здатні жити і розмножуватися в дикому середовищі. Крім того, багато бройлерів не здатні дожити до дорослого віку, оскільки їх м'ясні частини досягають надмірних розмірів. Тому майже всі особини вживаються в їжу, а їхні кості утилізуються на звалищах переважно в безкисневому середовищі, що сприяє їхньому майбутньому перетворенню в скам'янілості.

На думку вчених, якщо сучасна цивілізація зникне в результаті катаклізму, ядерної війни або зміни клімату, археологи далекого майбутнього знайдуть в геологічних відкладеннях, датованих нашою епохою, величезна кількість курячих кісток. Іншими характерними ознаками можуть стати пластик і радіаційні забруднення.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: кури бройлери цікаві факти

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