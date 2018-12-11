Програма новорічно-різдвяних заходів Чернівці

- 11.12.2018 22:23
Програма новорічно-різдвяних заходів Чернівці

 В Чернівцях назвали дату урочистого відкриття головної різдвяної ялинки Чернівців, Різдвяного ярмарку та Казкового будиночку. Урочиста святкова подія відбудеться 19 грудня о 17.00 на Соборній площі, повідомляє Чернівецька міська рада. На гостей свята чекатимуть багато новорічно-різдвяних розваги, гостини у Святого Миколая, майстер-класи, казкові герої, новорічні подарунки та іграшки, зимові атракціони, сувеніри смачна випічка, гарячі напої, солодощі.
Відкриття новорічних ялинок на вул. Руській, 267, вул. І.Підкови,3, бульварі Героїв Крут, 9 відбудеться 16 грудня о 15.00.
Різдвяну шопку відкриють 23 грудня на Центральній площі о 15.00.
25 грудня, на Католицьке Різдво на Центральній площі Чернівців будуть звучати колядки , щедрівки та новорічні вистави від театру народних традицій «Чернівчанка». «Небо і земля нині торжествують»
А 1-го січня в 14.00 на Соборній площі буде проходити конкурсно-розважальна програма для дітей від колективів Культурно-просвітницького центру. Назва програми «Мереживо зими»

Ключові слова: новорічна програма Чернівці 2019, відкриття ялинки Чернівці, когда открытие елки Черновцы

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