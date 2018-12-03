Сергій Шнуров написав вірш про Путіна, який працював на німецьку розвідку

- 11.12.2018 21:07
Сергій Шнуров написав вірш про Путіна, який працював на німецьку розвідку

 Соліст групи «Ленінград» Сергій Шнуров написав вірш про президента Росії Володимира Путіна і його роботу в німецькій розвідці. Співак опублікував свій твір на сторінці в Instagram.
Музикант зазначив, що раніше Путін «присягу даже видимо давал им, И с фрицами бухал поди нередко, И был веселым парнем, милым малым. І хоч це «справи днів мінвушіх», Шнуров нагадав, що колишніх розвідників не буває.


Жизнь сказочней, чем сказочник Навальный.
Что нам их «Фантастические Мрази», когда наш лидер наднациональный
Работал непосредственно на Штази?
Да, на немецкую, друзья, разведку.
Присягу даже, видимо, давал им,
И с фрицами бухал поди нередко,
И был веселым парнем, милым малым.
Но, то дела дней в принципе минувших,
Глаз вон, тому, кто все не забывает,
Когда б не слышали бы наши уши: «Разведчиков ведь бывших не бывает!»


Нагадаємо, за повідомленнями газети Bild в архіві в Дрездені виявлено видане Путіну посвідчення "штазі", що діяло з 1985 по 1989 годи. В.В.Путін працював в Дрездені як співробітник радянського КГБ, завдяки цьому посвідченняю, Путін мав можливість відвідувати відділи МГБ ГДР, не наражаючись на ретельний контроль. "Це зовсім не обов'язково означає, що Путін працював на" штазі ", - підкреслив керівник дрезденського філії відомства з вивчення архівів" штазі Конрад Фельбер

Ключові слова: вірш про Путіна в німецькій розвідці

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