



Садовий: арештувати Медведчука та обміняти на затриманих моряків! - 05.12.2018 10:01

Міський голова Львова Андрій Садовий запропонував затримати лідера руху «Український вибір», члена партії «За життя» Віктора Медведчука та обміняти його на українських моряків, які нещодавно потрапили у російський полон. Відповідну пропозицію Садовий озвучив у своєму відеоблозі на Youtube, опублікованому 4 грудня, інформує Deutsche Welle.

«У мене є пропозиція – серед великої кількості російської агентури, яка достатньо вільно себе почуває в Україні, зіркою є і Віктор Медведчук, кум Путіна. Я пропоную його затримати за державну зраду. Ми можемо його обміняти не тільки на наших моряків, які сьогодні є в полоні. Ми можемо його поміняти і на всіх наших політичних ув'язнених, і Олега Сенцова, які сьогодні перебувають в російських тюрмах», – заявив Садовий.

Крім того, у своєму відеоблозі він згадав і низку інших українських політиків, на дії яких, на думку міського голови Львова, мають звернути увагу правоохоронці. «До речі, а чому вільно себе в часи воєнного стану в Україні почувають Бойко, Новинський, Рабінович? Вони що, вже полюбили Україну чи просто наші служби відвертають від них голову?», – запитав Садовий.

Політик також заявив, що воєнний стан в Україні дає можливість навести порядок і зміцнити оборону держави.

До слова, Андрій Садовий раніше заявив, що балотуватиметься у президенти.

Нагадаємо, російські окупаційні сили 25 листопада поблизу Керченської протоки здійснили збройну атаку на три кораблі ВМС України, які прямували з Одеси до Маріуполя. Внаслідок нападу були затримані 24 українські моряки, троє з них дістали поранення. Наразі вони перебувають у двох СІЗО у Москві.







Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: zaxid .net

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