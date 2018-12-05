Садовий: арештувати Медведчука та обміняти на затриманих моряків!

- 05.12.2018 10:01
Садовий: арештувати Медведчука та обміняти на затриманих моряків!

Міський голова Львова Андрій Садовий запропонував затримати лідера руху «Український вибір», члена партії «За життя» Віктора Медведчука та обміняти його на українських моряків, які нещодавно потрапили у російський полон. Відповідну пропозицію Садовий озвучив у своєму відеоблозі на Youtube, опублікованому 4 грудня, інформує Deutsche Welle.

«У мене є пропозиція – серед великої кількості російської агентури, яка достатньо вільно себе почуває в Україні, зіркою є і Віктор Медведчук, кум Путіна. Я пропоную його затримати за державну зраду. Ми можемо його обміняти не тільки на наших моряків, які сьогодні є в полоні. Ми можемо його поміняти і на всіх наших політичних ув'язнених, і Олега Сенцова, які сьогодні перебувають в російських тюрмах», – заявив Садовий.

Крім того, у своєму відеоблозі він згадав і низку інших українських політиків, на дії яких, на думку міського голови Львова, мають звернути увагу правоохоронці. «До речі, а чому вільно себе в часи воєнного стану в Україні почувають Бойко, Новинський, Рабінович? Вони що, вже полюбили Україну чи просто наші служби відвертають від них голову?», – запитав Садовий.

Політик також заявив, що воєнний стан в Україні дає можливість навести порядок і зміцнити оборону держави.

До слова, Андрій Садовий раніше заявив, що балотуватиметься у президенти.

Нагадаємо, російські окупаційні сили 25 листопада поблизу Керченської протоки здійснили збройну атаку на три кораблі ВМС України, які прямували з Одеси до Маріуполя. Внаслідок нападу були затримані 24 українські моряки, троє з них дістали поранення. Наразі вони перебувають у двох СІЗО у Москві.



Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: zaxid .net

Ключові слова: Садовий Медведчук

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