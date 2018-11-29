Садовий: арештувати Медведчука та обміняти на затриманих моряків!- 05.12.2018 10:01
Міський голова Львова Андрій Садовий запропонував затримати лідера руху «Український вибір», члена партії «За життя» Віктора Медведчука та обміняти його на українських моряків, які нещодавно потрапили у російський полон. Відповідну пропозицію Садовий озвучив у своєму відеоблозі на Youtube, опублікованому 4 грудня, інформує Deutsche Welle.
«У мене є пропозиція – серед великої кількості російської агентури, яка достатньо вільно себе почуває в Україні, зіркою є і Віктор Медведчук, кум Путіна. Я пропоную його затримати за державну зраду. Ми можемо його обміняти не тільки на наших моряків, які сьогодні є в полоні. Ми можемо його поміняти і на всіх наших політичних ув'язнених, і Олега Сенцова, які сьогодні перебувають в російських тюрмах», – заявив Садовий.
Крім того, у своєму відеоблозі він згадав і низку інших українських політиків, на дії яких, на думку міського голови Львова, мають звернути увагу правоохоронці. «До речі, а чому вільно себе в часи воєнного стану в Україні почувають Бойко, Новинський, Рабінович? Вони що, вже полюбили Україну чи просто наші служби відвертають від них голову?», – запитав Садовий.
Політик також заявив, що воєнний стан в Україні дає можливість навести порядок і зміцнити оборону держави.
До слова, Андрій Садовий раніше заявив, що балотуватиметься у президенти.
Нагадаємо, російські окупаційні сили 25 листопада поблизу Керченської протоки здійснили збройну атаку на три кораблі ВМС України, які прямували з Одеси до Маріуполя. Внаслідок нападу були затримані 24 українські моряки, троє з них дістали поранення. Наразі вони перебувають у двох СІЗО у Москві.
Джерело: zaxid .net
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