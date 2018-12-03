Президент України та відомі політики в образливій формі зображені на товарах з Китаю. Фото

- 03.12.2018 15:45
Президент України та відомі політики в образливій формі зображені на товарах з Китаю. Фото

В одному з магазинів інтернет-сайту AliExpress (товари виробників з Китаю) з'явився образливий для гідності політиків України та Європи товар. Це чохол для смартфонів iPhonе на нові моделі із зображенням президента Петра Порошенка та депутата Юлії Тимошенко. Чи була відповідна рекція самих українських політиків, наразі невідомо.

На вказаному сайті із портретом Петра Олексійовича пропонується зображення відомої шоколадки Оленка, Президент України зображений на обкладинці шоколадки. Чохол у вигляді цукерки з П. Порошенко зараз на акції і коштує $ 1.99 або 56 гривень за курсом НБУ на 03.12.2018 року. За такою ціною цей товар  можна придбати ще протягом двох днів. Після - повернеться стандартна вартість $ 2.59.

До речі, замість логотипу фабрики "Червоний жовтень", на чохлі красується напис Roshen і слоган "Солодкий знак якості". У відгуках до даного товару вже є позитивні відгуки покупців. "Доставка рівно 2 тижні на Північний Кавказ! Малюнок яскравий і чіткий. Продавцю 5 зірок і велике спасибі за оперативність", - пишуть користувачі і на доказ прикріплюють знімки товару. Схоже на те, що цей товар замовив лютий ненавистник українскьких та європейських політиків.

Сайт "Країна" подивився, що на AliExpress можна ще замовити кілька товарів з політиками. Наприклад, китайці продають ляльки з зачіскою Юлії Тимошенко. Хоча лідер "Батьківщини" йде від цього іміджу, асоціація з нею в світі саме така: коса на голові.

Лялька в "перуці Тимошенко" коштує $ 23.35 або 664 гривні. Є 5 видів таких іграшок, які відрізняються кольором волосся міні-Юлі.

Більше на AliExpress українських політиків ми не знайшли. Але тут продаються футболки з Ангелою Меркель, канцлером Німеччини, Володимиром Путіним, президентом РФ і Дональдом Трампом, президентом США.

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: strana .ua

Ключові слова: Політики України на чохли на айфон

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