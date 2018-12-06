



Створюється штучна інтуіція - 06.12.2018 16:27

Команда Cognitive Technologies десять років тому замахнулася на розробку штучного розуму з людського образу і вподоби, щоб створити безпілотний автомобіль. Причому завдання було зробити не "хорошого водія», а кращего водія.

Розуміння того, як вирішити подібну задачу, приходило в міру того, як в команду, спочатку складалася з математиків і програмістів класичної школи, вливалися нейропсихології, біологи, фізики, нейронщікі.

Кант -та його уявленням про теорію пізнання, згрупували всі процеси в дві програмні команди: «Логіка» і «Інтуїція». І остання почала домінувати в системах штучного розуму.

Якщо розбирати процес прийняття рішень, то він набагато складніше видимої конструкції логічних побудов. У житті ми часто користуємося терміном «інтуїція», маючи на увазі під цим особливі здібності людини. Люди намагаються побачити в цьому щось містичне, привнесене ззовні, але насправді це результат роботи нейронних систем людського організму, заснований на попередньому досвіді, уяві, емпатії і таке інше. Ну, а значить, це можна змоделювати.

Людина робить величезну кількість речей автоматично, інтуїтивно, що не вибудовуючи причинно-наслідкових зв'язків. Ми кожну хвилину приймаємо сотні рішень, не замислюючись над цим, на підсвідомих імпульсів. А логічний апарат з ланцюжком вивірених міркувань включаємо в той момент, коли нам «треба сісти і подумати» або підучитися, - і це не більше 10-15% нашого часу. Таким чином, інтуїтивне розуміння - головний процес в людських системах, і він повинен займати чільну позицію і в системах ШІ.

В середні віки філософія розглядала знання як благодать, що йде від Бога, який виявляв себе в творінні і в одкровенні. І тому схоласти розробляли концепцію дедуктивного методу отримання знання. Приблизно так само і програмісти старої школи всі свої системи вибудовували на логічному апараті, де з A слід B і так далі. А Іммануїл Кант фактично став предтечею нейронщіков нової хвилі XXI століття, поставивши питання про передумови знання, тобто про сферу трансцендентального, і заперечуючи можливість пізнання світу логічним шляхом.

Cognitive DNN (нейронні мережі глибокого навчання) - це системи, які ми будуємо в принципово новій обчислювальної парадигмі. Як це працює? Система бере простір і відсікає з нього все зайве, поступово наближаючись до точному подобою шуканого об'єкта. Ніякої послідовної логіки. Якщо хочете, це натаскування системи на новий досвід, на формування «штучного чуття».

Лев Толстой так описував створення художником свого шедевра в «Анні Кареніній»: «... Він часто чув це слово" техніка "і рішуче не розумів, що таке під цим розуміли. Він знав, що під цим словом розуміли механічну здатність писати і малювати, абсолютно незалежну від змісту. Часто він помічав, як і в цій похвалі, що "техніку" протиставляли внутрішньому гідності, як ніби можна було написати добре те, що було погано. Він знав, що треба було багато уваги і обережності для того, щоб, знімаючи покрив, не пошкодити самого твору, і для того, щоб зняти всі покриви; але мистецтва писати, техніки тут ніякої не було. Якби малій дитині або його куховарки також відкрилося те, що він бачив, то і вона зуміла б вилущити те, що вона бачить. А найдосвідченіший і майстерний живописець-технік одною механічні здатністю не міг би написати нічого, якби йому не відкрилися перш кордону змісту ... »

Платинова Буковина, Чернівці

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