Американка виявилася єдиною пасажиркою літака

- 03.12.2018 15:23
Американка виявилася єдиною пасажиркою літака

Американка виявилася єдиною пасажиркою літака авіалінії Bangkok Airways, що прямував з Бангкока на острів Самуї, і злякалася, коли під час рейсу лайнер потрапив в зону турбулентності. Про це повідомляє Daily Mail.

Мешканка Майамі Лацамі Макадам (Latsamy McAdoo) відпочивала в Таїланді. Звідти дівчина забронювала місце на рейс Бангкок - Самуї і виявилася єдиною пасажиркою в літаку Airbus A319, розрахованому на 156 пасажирів.

На відео, яким поділилася Макаді в інтернеті, видно, як вона посміхається і танцює в проході між порожніми рядами, проте через деякий час починає хвилюватися через турбулентність. «Спочатку це було захоплююче і навіть забавно. Мені дозволили бігати вздовж проходу і танцювати. Але потім літак почало трясти. Я злякалася, що цей політ може виявитися останнім для мене. На щастя, пілоту вдалося благополучно приземлитися на острові », - розповіла американка.

Раніше 28-річний британець Саадом Джілані забронював квиток на літак з острова Корфу в Бірмінгем і теж виявився єдиним пасажиром на борту. 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Бангкок літак один пасажир

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