Рейтинг кандидатів в Президенти України у листопаді 2018 року

- 28.11.2018 08:47
Рейтинг кандидатів в Президенти України у листопаді 2018 року

Станом на 28 листопада 2018 року, стала відома свіжа передвиборна соціологія - опитування думок респондентів України, яка так би мовити, здивувала експертів

У дослідженні, яке проводилося в листопаді 2018 року, взяли участь 2500 респондентів у всіх областях України

Шанси Юліі Тимошенко на виборах 2019. Станом на листопад 2018. На даний момент, згідно з дослідженнями соціологів, Юлія Тимошенко впевнено лідирує в президентських перегонах

Якби президентські вибори проходили вже в найближчі вихідні, українці вибрали б Юлію Тимошенко. Про це свідчать дані дослідження соціологічної групи «Український соціологічний фонд», передає Politeka.

Відзначається, що в дослідженні, яке проводилося в листопаді 2018 року, взяли участь 2500 респондентів у всіх областях України (без урахування населення АР Крим і окупованих територій Донецької і Луганської областей).

Серед тих, хто має намір голосувати у 2019 року і вже визначився,голоси розподіляються так:

Питання з опитання:

Як би вибори Президента України відбулися у наступний тиждень, як би ви проголусували?

Тимошенко (Батьківщина) 22,4
Зеленський (Слуга народу) 11,8
Гриценко (Громадянська позиція) 10,8
Порошенко (БПП) 10,5
Ляшко (Радикальна партія) 7,5
Мураєв (Наші) 6,2
Новинський (Опозиційний блок) 4,8
Бойко (опозиційна платформа за життя) 4,5
Садовий (Самопоміч) 3,6
Шевченко (УКРОП) 3,3

Інші кандидати набрали менший відсоток голосів.

Питання з опитання:

Якби вибори до Верховної Ради України відбулися наступної неділі, то як би Ви проголосували?

Серед тих, хто має намір голосувати і визначився,% 

Батьківщина (Тимошенко) 22,1
Слуга народу (Зеленський) 11,7
Громадянська позиція (Гриценко) 10,0
БПП (Кличко, Порошенко) 8,3
Опозиційний блок (Новинський, Вілкул) 7,7

Радикальна партія (Ляшко) 7,1
Наші (Мураєв) 5,8

Самопоміч (Садовий) 4,5
Опозиційна платформа при житті (Бойко, Рабинович) 3,7

УКРОП (Шевченко) 3,2

Свобода (Кошулинський, Тягнибок) 3,0

Інші партії набрали менший відсоток голосів.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Тимошенко вибори соціологія, хто з кандидатів лідирує на виборах Президента України 2019?

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