



Як розмитнили першу євробляху за новим законом 8487 та 8488? Скільки вартувало розмитнення першої євробляхи? - 27.11.2018 17:22

На Чернівецькій митниці Державної фіскальної служби розмитнили перший автомобіль на іноземній реєстрації за новим законом – це авто з дизельним двигуном Renault Laguna 2004 року випуску з німецькою реєстрацією.

Скільки коштувало розмитнення?

Як повідомили у Державній фіскальній службі, розмитнення авто з німецької реєстрацією коштувало його власнику 49,3 тис. грн.

“Таким чином мито (10%) склало 4,6 тис грн, акцизний податок (пільгова ставка із застосуванням коефіцієнта 0,5) — 28,765 тис. грн і ПДВ (20%) — 15,957 тис. грн”, — пояснили у ДФС.

У ДФС також нагадали, що протягом 90 календарних днів від дня набуття чинності закону діє 50% знижка на офіційне оформлення авто. Відтак, якби Renault Laguna оформлювалася через три місяці, то митні платежі склали б 83,8 тисяч гривень. Таким чином, економія – 34,5 тисяч гривень.

У випадку, якщо авто на єврономерах уже перебуває на території України незаконно, то його власник перед самою реєстрацією має сплатити штраф — 8500 грн (500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Що передбачають нові правила?

Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада підтримала нові правила розмитнення автомобілів із європейською реєстрацією в Україні. Закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його об’єму. Так, для бензинових двигунів об’ємом до 3000 і більше 3000 куб. см вводяться базові ставки відповідно €50 і €100. Для дизельних двигунів об’ємом до 3500 і більше 3500 куб. см вводяться базові ставки відповідно €75 і €150.

Також Рада ввела великі штрафи за порушення правил ввезення таких автомобілів на територію України.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини