Румунске громадянство Київ. Подача. Присяга.

- 27.11.2018 12:00
Румунске громадянство Київ. Подача. Присяга.

Румунія стала повноцінною частиною Європейського Союзу в 2007 році. Отримавши доступ до європейського ринку, країна почала швидко підвищувати економічні та соціальні показники. Паспорт Румунії у Киіві надає всі переваги європейського статусу при короткому терміні оформлення. На відміну від паспортів Німеччини або Франції, оформити громадянство Румунії можна менше, ніж за 1 рік (термінове оформлення). Вже сьогодні ми запишемо вас на подачу документів у Румінії. А далі ми підготуємо ваші документи на отримання Досар. Подача в Сучаві, Бухаресті. Веземо на подачу з Києва, Чернівців.

Протягом 7 років юристи нашої компанії допомагають громадінам у відновленні громадянства Румунії. Ми супроводимо і проконсультуємо Вас на кожному етапі оформлення - від збору документів і до отримання румунського паспорта. З нами Ви станете повноправним європейським громадянином в найкоротший термін і на законних підставах! Як що ви бажаєте оформити румунске громадянство Київ - подача, присяга (можлива термінова присяга, або без знання мови) - напишіть нам або дзвоніть! Румунське громадянство у Києві терміново!

Звертайтеся до нас вже сьгодні щоб почати оформлювати паспорт Румунії у Києві!

за тел./ Viber  +38 (050) 206-02-07.  або  е-мейл romania2009@ukr.net

Наші офіси у містах Киів, Чернівці, Івано-Франківськ.

Переваги громадянства Румунії:

  • Громадяни Румунії перетинають кордон 132 країн світу без візи
  • Румунські громадяни можуть жити в будь-якій країні ЄС
  • Власники румунського громадянства можуть працевлаштуватися в Європі
  • без оформлення дозволу
  • Громадяни Румунії мають право на безкоштовну освіту в європейських ВНЗ та участь в стипендіальних програмах
  • Громадянство Румунії відкриває своєму власникові доступ до пільгових процентних ставках на іпотеки та кредити в європейських банках
  • Неповнолітні діти (до 18 років) отримують громадянство абсолютно безкоштовно разом з батьками

Репатриація в  Румунії

Стандартна процедура отримання громадянства в Румунії, як і в більшості країн ЄС, займає більше 10 років. Закон Румунії «Про громадянство» від 1991 року суттєво скорочує термін оформлення румунського громадянства. Нащадки громадян Румунії, які проживали або народилися на території Бессарабії або Буковини з 1918 до 1940 року, мають право отримати громадянство за 6-8 місяців. Репатріанти повинні надати документальне підтвердження наявності румунських коренів. Вимоги до знання мови в законодавстві відсутні.

Документи для отримання румунського громадянства

  1. Внутрішній громадянський паспорт заявника
  2. Закордонний паспорт заявника
  3. Свідоцтво про народження заявника
  4. Свідоцтво про народження заявника
  5. Свідоцтво про шлюб батьків
  6. Свідоцтва про народження бабусі і дідусі по одній з ліній
  7. Свідоцтво про шлюб бабусі й дідусі
  8. Довідку про несудимість, оформлену в Російській Федерації
  9. Заява про надання громадянства

Процедура отримання громадянства Румунії - у нас відбуваєтьс яна підставі підписаного договору. Для забезпечення гарантій ми укладаємо з Вами договір, в якому детально прописуємо всі умови співпраці

Підготовка Досьє

Всі необхідні документи грамотно оформляються, переводяться на румунську мову і завіряються у нотаріуса

Подання документів на громадянство Румунії

Складене досьє подається до Міністерства юстиції Румунії. Ми супроводжуємо вас у поїздці в Румунію. Юрист нашої компанії буде супроводжувати Вас, щоб в будь-який момент надати допомогу

Здача присяги Румунії

Під час очікування викладачі всебічно підготують Вас до здачі присяги. Ви навчитеся правильній вимові тексту присяги і спілкуванню на побутовому рівні. Або є варианти здачі присяги без знання мови.

Отримання громадянства Румунії

Після проходження присяги Вам вручать Сертифікат про громадянство, на підставі якого ми оформимо Вам всі необхідні румунські документи

Ключові слова: громадянство Румунії оформити Киів, Присяга Румуніі Киів, допомога подача на громадянство Румуніі, подача на Досар киев. румынский паспорт Киев срочно, Паспорт Румунії у Киіві

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Названа дата Президентських виборів 2019 року в Україні Верховна Рада України під час позачергового засідання ухвалила рішення про призначення дати президентських виборів України
- 27.11.2018 19:23
Як розмитнили першу євробляху за новим законом 8487 та 8488? Скільки вартувало розмитнення першої євробляхи? На Чернівецькій митниці Державної фіскальної служби розмитнили перший автомобіль на іноземній реєстрації за новим
- 27.11.2018 17:22
Причина відставки Фищука - конфлікт із Салагором
- 27.11.2018 11:54
Бізнес та військовий стан: на що звернути увагу власникам бінесу? Які ризики?
- 27.11.2018 11:08
Як говорити з дітьми під час військового стану? Поради психолога Зараз, під час того, коли в Україні введено військовий час, дуже важливі реакції слова та поведінка батьків
- 27.11.2018 10:56
Військовий стан у Чернівецькій області Станом на 27.11.2018 року, з 28 листопада на 30 діб запроваджується війсковий стан
- 27.11.2018 09:12
Через борги по податках українців не випустять за кордон Проблема наявності податкового боргу - загальнодержавна. Недонадходження податків до місцевих та
- 27.11.2018 08:44
Під Кліводином ДТП - загинули чоловік та жінка Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії зі смертельними наслідками.
- 27.11.2018 08:41
Буковинці й далі підпадають під вплив аферистів Правоохоронці в черговий раз закликають користувачів банківських рахунків бути максимально обачними
- 22.11.2018 10:39
Що зміниться у покаранні за насильство у 2019 році? З 11-го січня 2019 року домашні кривдники за свої дії нестимуть кримінальну відповідальність. Які
- 20.11.2018 14:29

Всі новини