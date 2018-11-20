



Румунске громадянство Київ. Подача. Присяга. - 27.11.2018 12:00

Румунія стала повноцінною частиною Європейського Союзу в 2007 році. Отримавши доступ до європейського ринку, країна почала швидко підвищувати економічні та соціальні показники. Паспорт Румунії у Киіві надає всі переваги європейського статусу при короткому терміні оформлення. На відміну від паспортів Німеччини або Франції, оформити громадянство Румунії можна менше, ніж за 1 рік (термінове оформлення). Вже сьогодні ми запишемо вас на подачу документів у Румінії. А далі ми підготуємо ваші документи на отримання Досар. Подача в Сучаві, Бухаресті. Веземо на подачу з Києва, Чернівців.

Протягом 7 років юристи нашої компанії допомагають громадінам у відновленні громадянства Румунії. Ми супроводимо і проконсультуємо Вас на кожному етапі оформлення - від збору документів і до отримання румунського паспорта. З нами Ви станете повноправним європейським громадянином в найкоротший термін і на законних підставах! Як що ви бажаєте оформити румунске громадянство Київ - подача, присяга (можлива термінова присяга, або без знання мови) - напишіть нам або дзвоніть! Румунське громадянство у Києві терміново!

Звертайтеся до нас вже сьгодні щоб почати оформлювати паспорт Румунії у Києві!

за тел./ Viber +38 (050) 206-02-07. або е-мейл romania2009@ukr.net

Наші офіси у містах Киів, Чернівці, Івано-Франківськ.

Переваги громадянства Румунії:

Громадяни Румунії перетинають кордон 132 країн світу без візи

Румунські громадяни можуть жити в будь-якій країні ЄС

Власники румунського громадянства можуть працевлаштуватися в Європі

без оформлення дозволу

Громадяни Румунії мають право на безкоштовну освіту в європейських ВНЗ та участь в стипендіальних програмах

Громадянство Румунії відкриває своєму власникові доступ до пільгових процентних ставках на іпотеки та кредити в європейських банках

Неповнолітні діти (до 18 років) отримують громадянство абсолютно безкоштовно разом з батьками

Репатриація в Румунії

Стандартна процедура отримання громадянства в Румунії, як і в більшості країн ЄС, займає більше 10 років. Закон Румунії «Про громадянство» від 1991 року суттєво скорочує термін оформлення румунського громадянства. Нащадки громадян Румунії, які проживали або народилися на території Бессарабії або Буковини з 1918 до 1940 року, мають право отримати громадянство за 6-8 місяців. Репатріанти повинні надати документальне підтвердження наявності румунських коренів. Вимоги до знання мови в законодавстві відсутні.

Документи для отримання румунського громадянства

Внутрішній громадянський паспорт заявника Закордонний паспорт заявника Свідоцтво про народження заявника Свідоцтво про народження заявника Свідоцтво про шлюб батьків Свідоцтва про народження бабусі і дідусі по одній з ліній Свідоцтво про шлюб бабусі й дідусі Довідку про несудимість, оформлену в Російській Федерації Заява про надання громадянства

Процедура отримання громадянства Румунії - у нас відбуваєтьс яна підставі підписаного договору. Для забезпечення гарантій ми укладаємо з Вами договір, в якому детально прописуємо всі умови співпраці

Підготовка Досьє

Всі необхідні документи грамотно оформляються, переводяться на румунську мову і завіряються у нотаріуса

Подання документів на громадянство Румунії

Складене досьє подається до Міністерства юстиції Румунії. Ми супроводжуємо вас у поїздці в Румунію. Юрист нашої компанії буде супроводжувати Вас, щоб в будь-який момент надати допомогу

Здача присяги Румунії

Під час очікування викладачі всебічно підготують Вас до здачі присяги. Ви навчитеся правильній вимові тексту присяги і спілкуванню на побутовому рівні. Або є варианти здачі присяги без знання мови.

Отримання громадянства Румунії

Після проходження присяги Вам вручать Сертифікат про громадянство, на підставі якого ми оформимо Вам всі необхідні румунські документи

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