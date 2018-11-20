



Під Кліводином ДТП - загинули чоловік та жінка - 27.11.2018 08:41

Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії зі смертельними наслідками.

Вранці 27 листопада 2018 року, поблизу села Кліводин Кіцманського району сталася автопригода. Водій автомобіля «Citroen» 63-річний житель міста Заліщики не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху де зіткнувся з мікроавтобусом «Volkswagen T5».

Внаслідок ДТП водій «Citroen» та його 50-річна дружина отримали травми не сумісні з життям та померли на місці події. Кермувальник мікроавтобуса 30-річний місцевий житель не отримав значних тілесних ушкоджень.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області та Кіцманського відділу поліції. Проводяться першочергові слідчі дії.

Платинова Буковина, Чернівці

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