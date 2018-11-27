Військовий стан у Чернівецькій області

- 27.11.2018 09:12
Військовий стан у Чернівецькій області

Станом на 27.11.2018 року, з 28 листопада на 30 діб запроваджується війсковий стан у 10 областях України.

Чернівецька область не входить у цей перелік, адже військовий стан запроваджують в тих областях України, які териториально близькі або межують з Росією.

Нагадаємо, що європейські країни підтримали позицію України стосовно агресії Росії у Азовському морі.

За словами експертів, можливі зміни в економічій ситуації в Україні, але не суттєві. Адже військовий стан на частіни територій України введений на 30 діб. Також, 30 добовий військовий стан не вплине на інвестиційний клімат в Україні.

Військовий стан - правовий режим у Державі, або іі частині, який встановлюється під час прямої прямої агресії, або під час загрози такої агресії.

Чи можливе введення військового стану на Буковині - покаже час та те, чи буде діяти Росія невідповідним чином стосовно України. Цілком ймовірно, що у разі ескалації конфлікту з боку Росії, у війсковий стан у Чернівецькй обсласті буде введено.

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