Білявка стрибнула на лід (відео)- 19.11.2018 20:11
На вірусному відео, ставши популярним, меньш, ніж за 24 години, можна побачити веселу білявку, яка зняла теплий одяг, зірвала шапку і залишилася тільки в нижній білизні, добряче розігавшись стрибає прямо на лід «бомочкою», сильно вдарившись головою і п'ятою точкою об міцний лід. Білявка відзначила, що "почти пробила жопой лёд" і що у неї болить нога. При цьому автор відео дуже сміявся . Крім популярності необдуманий вчинок, принес і травму ноги.
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