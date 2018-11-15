



За тиждень в Чернівцях народилося 65 немовлят - 19.11.2018 19:09

В період з 2 по 18 листопада 2018 в Чернівцях народилося 65 немовлят: 32 дівчинки та 33 хлопчики. По офіційним данним КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №1» народилося 28 немовлят: 17 дівчаток та 11 хлопчиків. За анологічний період в МКМУ «Клінічний пологовий будинок №2» народилося 37 дітей: 15 дівчаток та 22 хлопчика .

Порада для тих, хто вперше став мамою: поки у малюка не відпаде залишок пуповини (від 10 днів до трьох тижнів після народження), краще обтирати його вологою губкою, щоб не намочити цю область. Ось як це робиться: Покладіть дитину на м'яку рівну поверхню (наприклад, на чистий рушник). Наповніть раковину теплою водою і приготуйте губку для миття.

Обтирайте тільки одну ділянку тіла дитини за раз, все інше тіло повинно бути тепло укутане.

Насухо промокніть область, яку тільки що обтирали, і переходите до наступної.

Якщо ви випадково намочили пуповину, просто обережно промокніть її рушником.

Коли пуповина відпаде, та заживе пуповинна ранка малюк готовий до купання в раковині або ванні. Щоб малюк зміг прийняти ванну, потрібно наповнити її не більше ніж на 5 сантиметрів. Підкладіть на дно рушник, щоб малюкові було м'якше лежати. Покладіть інший теплий рушник для миття на живіт дитини, щоб він не застудився.

Вам може знадобитися допомога чоловіка, щоб утримати дитину. Метою купання в ранньому віці є очищення тіла, а не сам процес знаходження у ванні. Під час миття притримуйте дитину під спину і голову.

Підготуйте все необхідне заздалегідь, щоб не довелося відволікатися в процесі.

Список необхідного: Великий рушник з капюшоном, м'яка губка або рушник для миття, ватяні кульки, дитяче мило або миючий засіб, дитяча щітка або гребінець

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