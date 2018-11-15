За тиждень в Чернівцях народилося 65 немовлят

- 19.11.2018 19:09
За тиждень в Чернівцях народилося 65 немовлят

 В період з 2 по 18 листопада 2018 в Чернівцях народилося 65 немовлят: 32 дівчинки та 33 хлопчики. По офіційним данним КМУ «Міський клінічний пологовий будинок №1» народилося 28 немовлят: 17 дівчаток та 11 хлопчиків. За анологічний період в МКМУ «Клінічний пологовий будинок №2» народилося 37 дітей: 15 дівчаток та 22 хлопчика .
Порада для тих, хто вперше став мамою: поки у малюка не відпаде залишок пуповини (від 10 днів до трьох тижнів після народження), краще обтирати його вологою губкою, щоб не намочити цю область. Ось як це робиться: Покладіть дитину на м'яку рівну поверхню (наприклад, на чистий рушник). Наповніть раковину теплою водою і приготуйте губку для миття.
Обтирайте тільки одну ділянку тіла дитини за раз, все інше тіло повинно бути тепло укутане.
Насухо промокніть область, яку тільки що обтирали, і переходите до наступної.
Якщо ви випадково намочили пуповину, просто обережно промокніть її рушником.
Коли пуповина відпаде, та заживе пуповинна ранка малюк готовий до купання в раковині або ванні. Щоб малюк зміг прийняти ванну, потрібно наповнити її не більше ніж на 5 сантиметрів. Підкладіть на дно рушник, щоб малюкові було м'якше лежати. Покладіть інший теплий рушник для миття на живіт дитини, щоб він не застудився.
Вам може знадобитися допомога чоловіка, щоб утримати дитину. Метою купання в ранньому віці є очищення тіла, а не сам процес знаходження у ванні. Під час миття притримуйте дитину під спину і голову.
Підготуйте все необхідне заздалегідь, щоб не довелося відволікатися в процесі.
Список необхідного: Великий рушник з капюшоном, м'яка губка або рушник для миття, ватяні кульки, дитяче мило або миючий засіб, дитяча щітка або гребінець

Ключові слова: статистика народження немовлят чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Білявка стрибнула на лід (відео) Білявка відзначила, що "почти пробила жопой лёд" і що у неї болить нога.
- 19.11.2018 20:11
Знайдено природній спосіб зниження кров'яного тиску Завдяки зусиллям вчених з США та Венесуели, що вивчили два ізольованих амазонських племені, виявилося, який саме раціон харчування допомагає аборигенам підтримувати нормальний кров'яний тиск протягом усього їхнього життя
- 19.11.2018 18:13
Якою буде погода на Новий рік 2019 Українські синоптики прогнозують майбутній зимі аномально теплу погоду. Власне, у новорічну ніч 2019 та у Різдво
- 15.11.2018 16:36
Чому Рабінович не братиме участь у президентських виборах Для спільної участі у виборах в Україні об'єднались Опозиційний блок та платформа За життя
- 15.11.2018 16:10
ЄС внесуть до санкційного списку 5 організаторів виборів на Донбасі Санкції за проведення незаконних виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей будуть запроваджені
- 15.11.2018 15:49
В Україні рівень безробіття склав 1,1% В жовтні 2018 року офіційний рівень безробіття в Україні склав 1,1%, тобто, таким самим, як і показник попереднього місяця.
- 15.11.2018 15:16
Чому в Чернівцях не запрацював електронний квиток В Муніципальному інфоцентрі розповіли про труднощі, які виникли перед запуском електронного квитка у громадському транспорті Чернівців.
- 15.11.2018 14:18
В Дубліні - безвиграшна акція з поїдання піци Піца є найулюбленішою стравою людей по усьому світу - нею зручно перекусити в кафе та піцеіріях, і не треба багато чекати
- 15.11.2018 13:26
Раптова смерть в центрі Чернівців 15 11 2018 В Чернівцях у четвер, 15 листопада, майже в центрі міста, стався трагічний інцидент.
- 15.11.2018 12:53
В Google Карти додають функцію повідомлень Спілкування з підприємствами в Google стане ще быльш комфортним і зручним. Представники
- 15.11.2018 12:23

Всі новини