Знайдено природній спосіб зниження кров'яного тиску

- 19.11.2018 18:13
Знайдено природній спосіб зниження кров'яного тиску

 Завдяки зусиллям вчених з США та Венесуели, що вивчили два ізольованих амазонських племені, виявилося, який саме раціон харчування допомагає аборигенам підтримувати нормальний кров'яний тиск протягом усього їхнього життя. Індіанці набагато рідше вмирають від серцево-судинних захворювань, інсульту, інфаркту та ниркової недостатності. Стаття вчених опублікована в журналі JAMA Cardiology. Більшість спеціалістів вважають - що кров'яний тиск завжди має зростати з віком. Але проведенні дослідження доводять, що у представників індіанських народів, у тому числі мисливців-збирачів Південної Америки, такий зв'язок не спостерігається.
У своєму новому дослідженні вчені проаналізували зв'язок між віком і показниками кров'яного тиску у племен екуана та яномамо, які живуть у настільки «глухій» частині амазонських лісів у Венесуелі, що до їх поселень практично неможливо добратися по землі. З’ясувалось, що яномамо живуть відірвано від цивілізації та вживають дуже мало солі, а їх кров'яний тиск є одним з найнижчих в світі. Племена екуана, хоча і живуть поруч з яномамо, проте все ж випробовують собі певну роль західного образу життя з-за місіонерської діяльності та близького розташування маленьких аеродромів для легкомоторних літаків. В дослідженнях приймали участь 72 представника першого племені та 83 людини з другого. Дослідження довели, що показники кров'яного тиску в яномамо з віком не змінюються, а у екуана - незначно підвищуються. У віці 10 років у останніх систолічний тиск був на 5,8 мм більше, ніж у яномамо, а в 50 років - на 15,9 мм більше. Для порівняння- у США у дівчинок кров'яне давление зростає на 1,5 міліметра ртутного столби в рік, у хлопчиків - на 1,9 мм, а у дорослих - на 0,6 мм. Результати дослідження можуть допомогти розробити сучасні методики профілактики гіпертонії у жителів західних країн, включаючи дітей.

Ключові слова: спосіб зниження кров'яного тиску, низький тиск, продовження життя

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