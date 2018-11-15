



Вибори голови об'єднаної помісної церкви в Україні відбудуться 22 листопада - 15.11.2018 10:37

22 листопада в Україні відбудеться архієрейський собор за участі представників українських православних церков. На соборі має прийматись рішення про об'єднання церкви, та відбудуться вибори предстоятеля.

Таку інформацію озвучив протоієрей Георгій Коваленко, колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ МП.

За словами Коваленка, церкви наразі перебувають в перехідному періоді. Що стосується Московсього патріархату, то він вже прийняв рішення і в цілому, і в питанняї по Україні. По церковним правилам і традиціям, необхідно, аби будь-яке рішення священноначалія було рецепійовано, його має прийняти або не прийняти духовенство та паства.

Представники УПЦ МП раніше наголошували на тому, що за вказівки Константинополя лідери УПЦ КП та УАПЦ Фларет Денисенко та Макарій Малетич не мають брати участь у виборах очільника об'єднаної помісної церкви.

У той же час, представники Української православної церкви Київського патріархату наголосили, що у випадках з такими заявами довітряти треба перш за ве офіційній інформації щодо процесів.

Платинова Буковина, Чернівці

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