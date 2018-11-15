



Потрійна ДТП на вулиці Руській в Чернівцях 14 11 2018 - 15.11.2018 09:12

На вулиці Руській в Чернівцях у середу, 14 листопада, сталась дорожна аварія за участі трьох автівок. Подія сталась ввечері середи, неподалік від будинку 175 по вулиці Руській.

На місце пирибули патрульні, слідчо-оперативна група. Інформація про дане ДТП дещо різниться - очевидці провідомляють про постраждалих, у той час як в поліції відзначають, що в аварії потерпілих нема.

За даними Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, спочатку на проїжджій частині зіштовхнулись дві автівки, а третя їх, так би мовити, наздогнала.

У місці аварії на Руській у зв'язку із ДТП утворився затор. Через це в поліції оголосили про тимчасову зміну руху.

Платинова Буковина, Чернівці

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