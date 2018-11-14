Продан має намір звільнити очільника Чернівцітеплокомуненерго

- 14.11.2018 16:14
Продан має намір звільнити очільника Чернівцітеплокомуненерго

Дитячий садочок №28 в Чернівцях закритий через непрацюючу котельню, що обслуговує даний ДНЗ. Тут без опалення - навчальні та ігрові кімнати. З цього приводу вихованців даного закладу було тимчасово переведено до інших садочків, розташованих неподалік.

Нагадаємо, раніше ми писали про проблеми з опаленням у чернівецькому садочку №24.

Директор підрядної організації, що займалась встановленням теплового пункту, - Ігор Нагірняк, івдзначив, що на опалення немає лічильника, через що немає можливості запустити котельню. В Чернівцігазі запропонували провести трубопровод та постачати за його допомогою газ.

Проте, на дану пропозицію не пристав директор Чернівцітеплокомуненерго Олександр Меленчук. Відмову він обгрунтував порушенням закону через несанкціонований відбір газу.

Якщо найближчим часом дану котельню не запустять, секретар міської ради Чернівців Василь Продан підніматиме питання по звільнення Меленчука з посади директора теплокомпанії. наразі директор Чернівцітеплокомуненерго перебуває у столиці, тому звільнити його немає змоги. Секретар міськради пообіцяв розібратись із цим питанням, як тільки Меленчук повернеться до Чернівців.

Платинова Буковина, Чернівці

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