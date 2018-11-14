На Буковині відкриють музей космосу імені Каденюка- 14.11.2018 15:35
Музей космосу імені Леоніда Каденюка планують відкрити на Кіцманщині, в селі Реваківці.
Відповідну інформацію було опубліковано на сайті Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича.
Даний музей створюється з ціллю популяриації космічної теми та буде присвячений масі знань, які були зібрані про космос протягом довгих тисячоліть. Новий музей стане філією Житомирського музею космонавтики імені Сергія Корольова. З нагоди відкриття музею 21 листопада в Реваківцях, в центрі культури на території "Буковинської Трої" буде проведений форум.
Як зазначають організатори, в даному форумі братимуть участь спеціалісти в сфері вивчення та популяризації космічної тематики Україн, будуть присутні представники місцевої влади, педагоги, науковці, політичні та суспільні діячі.
На фото: музей космонавтики в Житомирі
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