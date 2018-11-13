



Захист бізнесменам та споживачам гарантує електронний чек - 14.11.2018 10:58

Чернівецька ОДПІ нагадує, що система «Електронний чек», яка реалізується у рамках пілотного проекту Державної фіскальної служби, має на меті здійснення позитивних змін у ланці «підприємець - споживач».

Сутність новації полягає у запровадженні альтернативного технологічного рішення у сфері реєстрації розрахункових операцій в галузі торгівлі, - без застосування традиційних реєстраторів розрахункових операцій, натомість у практику впроваджується електронний додаток до смартфона, який і буде виконувати функцію реєстратора розрахункових операцій.

Слід наголосити, що система e-Receipt може бути встановлена на будь-який пристрій: персональний комп’ютер, планшет, смартфон – вона доступна та безкоштовна, при цьому вона може бути інтегрована з іншими системами Державної фіскальної служби та бухгалтерськими програмами.

Система має найвищий ступінь захисту і працює 24 години на добу та 7 днів на тиждень. Застосування цієї моделі позбавляє необхідності придбавати традиційний касовий апарат та друкувати паперові чеки.

На сьогодні громадяни вже можуть перевірити фіскальний чек у відкритій частині Електронного кабінету ДФС, що знаходиться на офіційному веб-сайті ДФС України за посиланням:cabinet.sfs.gov.ua/cashregs/check..

Система «Електронний чек» - зручна та економна для підприємців, вона дозволить підвищити ефективність контролю за розрахунковими операціями та оперативно виявляти факти порушень при здійсненні таких операцій, а це зменшить обсяги тіньового обігу товарів, перш за все підакцизної групи.

Реєстрація програмного комплексу, через який функціонує нова система «Електронний чек», буде здійснюватись через Електронний кабінет в режимі он-лайн, безкоштовно. При цьому нова модель передбачає виключення послуг інформаційних еквайєрів, які передають дані РРО, за що кошти сплачують платники податків. Новітня модель створює реальні можливості для захисту прав бізнесу та споживачів.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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