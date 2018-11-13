У дитсадку №24 в Чернівцях замерзають діти

- 14.11.2018 10:29
У дитсадку №24 в Чернівцях замерзають діти

В дитячому садочку №24 в Чернівцях у двох групах температура повітря не перевищує 14-15 градусів. Про це повідомляють батьки вихованців садка.

Як повідомляється, повністю без опалення знаходиться одне крило будівлі. Тож дехто просто не пускає дітей до садочка, а інші якщо приводять, то дуже тепло їх вдягають.

За словами наальника управління освіти Чернівецької міської ради Сергія Мартинюка, ДНЗ №24 літом підключили до іншої котельні, через що із початком опалювального сезону тепло не доходить нормально до будівлі. Напередодні тут працювали тепловики, однак все ще дві групи лишаються поки без опалення.

В цих групах відсутні 45% вихованців, з яких 6% хворіють. Тих дітей з цих груп, які приходять до садочка, тимчасово переводять до інших груп, де є опалення. Завідувачка дитячим садком №24 відзначила, що тепловики мають прибутти до закладу ще сьогодні, і найближчим часом проблема має бути вирішена.

Платинова Буковина, Чернівці

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