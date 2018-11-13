Як переселенці можуть голосувати на виборах

- 14.11.2018 09:50
Як переселенці можуть голосувати на виборах

Внутрішньо переміщені особи також можуть брати участь у виборах в Україні та голосувати за обрану кандидатуру на посаду президента. Коментар на цю тему надав заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко.

Така можливість буде відкрита для внутрішньо переміщених осіб, які мають офіційне підтвердження свого статусу та проживають на території, підконтрольній українській владі. Така ж можливість, відзначимо, була у переселенців і в 2014 році.

З офіційно зареєстрованими переселенцями немає жодних проблем, і вони можуть вільно брати участь у голосуванні у 2019 році. Якщо йдеться саме про проблемні аспекти, то вони можуть виникнути з тими внутрішньо переміщеними особами, які офіційно зареєстровані, проте проживають на непідконтрольних Україні територіях. Справа в тому, що вони не завжди матимуть можливість дістатись до виборчих дільниць та проголосувати.

Окрім того, заступник голови ЦВК відзначив, що участь у виборах переселенців буде регулюватись окремим законом. Відповідний законопроект №6240 вже перебуває у Верховній Раді, і якщо він буде прийнятий, то Центвиборчком вже готовий працювати над його застосуванням.

Платинова Буковина

Ключові слова: вибори для переселеців, внутрішньо переміщені особи участь у виборах

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