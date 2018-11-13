Проект угоди про Brexit узгоджено з ЭС - Мей

- 14.11.2018 09:33
Проект угоди про Brexit узгоджено з ЭС - Мей

Уряд Великої Британії узгодив проект угоди про вихід країни з Європейського Союзу разом із очільниками блоку, про що повідомила прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей. Відзначимо, що досить складні та напружені переговори з цього питання тривали понад рік.

Кабінету міністрів Мей 14 листопада буде представлена угода для схвалення, після чого її направлять до парламенту.

Зі сторони євросоюзу також підтверджують узгодження проекту угоди. На саміті 25 листопада лидери ЄС можуть провести зустріч та ухвалити угоду після того, як вона буде підтримана британським Кабміном.

Тим не менш, варто зазначити, що Тереза Мей зіткнулась із критикою на свою адресу у Консервативній партії через деталі угоди. Лейбористська партія, яка представляє опозицію, оголосила, що не прийме угоду, якщо вона не збереже ті ж вигоди для країни з економічної точки зору, які вона наразі має з огляду співпраці з ЄС.

раніше повідомлялось, що за умов неприйняття угоди, Британія так чи інакше вийде зі складу Європейського Союзу. Остаточною датою Брекзіту є 29 березня 2019 року.

Платинова Буковина

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