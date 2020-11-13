



Стартував ремонт дороги по Героїв Майдану - 13.11.2018 14:26

Слідом за початком ремонтних робіт на проспекті Незалежності в Чернівцях було розпочато ремонт дороги на ділянці від вулиці Щербанюка до кільця біля готелю Турист по вулиці Героїв Майдану.

Про перебіг ремонтних робіт повідомив Володимир Бешлей, який очолює Департамент житлово-комунального господарства Чернівецької міськради.

Для частини дороги, де мала місце найбільша хвилястість, бло проведено фрезерування. Також Бешлей повідомив, що за рахунок знесення старих будинків буде розширюватись проїжджа частина. Окрім того, також йдеться про встановлення ливневих систем, та прокладання нового асфальту. В цілому, на вулиці Героїв майдану має бути проведена регенарація основи (підсилення), заміна нижньоого та верхнього шару асфальту. Для зменшення заторів на вказаній ділянці дороги передбачається розширення дороги.

По Героїв Майдану буде організовано реверсний рух, отже, тут не будуть перекривати дорогу на час ремонтних робіт.

За словами Володимира Бешлея, для ремонту дороги по проспекту Незалежності та Героїв Майдану одного місяця не вистачає. Окрім того, свої корективи вноситиме погода. Усі роботи можна буде завершити приблизно за два тижні, якщо погода буде переважно сухою та не надто холодною. У випадку з поганими погодними умовами ремонт доріг дещо затягнеться.

Вартість ремонтнтх робіт було оцінено у понад 22 мільйонів гривень, і у тендері перемогла фірма ТОВ "ПБС" з Івано-Франковська.

Платинова Буковина, Чернівці

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