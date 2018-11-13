Атмосферний фронт несе в України морози та сніг

- 13.11.2018 13:53
Атмосферний фронт несе в України морози та сніг

Новий атмосерний фронт, який насуваєтьсян а територію України, незабаром принесе до нашої країни суттєве нічне похолодання - до мінусових відміток, сильні вітри, а також опади у вигляді снігу з дощем.

В ніч з 14 на 15 листопада мокрий сніг прогнозується в ряді областей, а саме - у Житомирській, Київській, Вінницькій, Чернігівськиій та Черкаській областях. Температура повітря складатиме близько 0 градусів. У зв'язку з усім цим на дорогах також очікується ожеледиця.

У східній частині України буде найхолодніше. Доречі, станом на ранок 13 листопада в Донецькій області, в місті Маріуполь вже випав сніг. У східних областях синоптики прогнозують мінусові температури - до -7 градусів вночі, а також сніг.

На заході України очікуються дощі та тумани. Що стосується південних областей та центру, то тут температура повітря коливатиметься в межах +6 градусів за Цельсієм.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: похолодання та сніг, погода листопад 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Ресторани Чернівців на Новий рік 2019 Новорічні свята вже не за горами, адже час летить дуже швидко, і ми незчуємося
- 13.11.2018 15:01
Стартував ремонт дороги по Героїв Майдану Слідом за початком ремонтних робіт на проспекті Незалежності в Чернівцях було розпочато ремонт дороги на ділянці від вулиці
- 13.11.2018 14:26
За порушення податкових законів буковинські юрособи сплатять 25,6 млн грн Така сума узгоджених податкових зобов’язань, що підлягають сплаті у бюджет, донараховано юридичним
- 13.11.2018 13:39
Громадянину Словаччини світить тюрма за участь у бойових діях на Донбасі Обвинувачення за участь у збройному конфлікті на сході України з боку незаконних формувань вперше були винесені
- 13.11.2018 13:03
Винуватця ДТП на Кіцманщині затримали за кілька годин На Кіцманщині 23-річний водій автомобіля «Mercedes-Benz» збив жительку району та не надавши допомогу втік з місця події.
- 13.11.2018 12:12
Першокласниця на Буковині вистрибнула з вікна школи У Великокучуровській школи трапився інцидент - учениця першого класу вистрибнула з вікна другого поверху, де висота становила близько 10 метрів.
- 13.11.2018 11:42
Яценюк братиме участь у виборах по мажоритарці на Буковині Рейтинги колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та очолюваної ним партії "Народний фронт"
- 13.11.2018 10:15
В Чернівцях на проспекті - відключення світла 13 11 2018 На проспекті Незалежності в Чернівцях приблизно о 8:00 годині ранку вівторка, 13 листопада, зникло електропостачання.
- 13.11.2018 10:02
За торгівлю підакцизом чернівчани сплатили 9 млн грн Протягом десяти місяців цього року підприємці, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ
- 13.11.2018 09:48
В Чехії в ДТП загинули українці В Чехії неподалік від міста Тршинець минулої неділі, 11 листопада, сталась дорожно-транспортна пригода
- 13.11.2018 09:22

Всі новини