



Атмосферний фронт несе в України морози та сніг - 13.11.2018 13:53

Новий атмосерний фронт, який насуваєтьсян а територію України, незабаром принесе до нашої країни суттєве нічне похолодання - до мінусових відміток, сильні вітри, а також опади у вигляді снігу з дощем.

В ніч з 14 на 15 листопада мокрий сніг прогнозується в ряді областей, а саме - у Житомирській, Київській, Вінницькій, Чернігівськиій та Черкаській областях. Температура повітря складатиме близько 0 градусів. У зв'язку з усім цим на дорогах також очікується ожеледиця.

У східній частині України буде найхолодніше. Доречі, станом на ранок 13 листопада в Донецькій області, в місті Маріуполь вже випав сніг. У східних областях синоптики прогнозують мінусові температури - до -7 градусів вночі, а також сніг.

На заході України очікуються дощі та тумани. Що стосується південних областей та центру, то тут температура повітря коливатиметься в межах +6 градусів за Цельсієм.

Платинова Буковина, Чернівці

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