За порушення податкових законів буковинські юрособи сплатять 25,6 млн грн

- 13.11.2018 13:39
За порушення податкових законів буковинські юрособи сплатять 25,6 млн грн

Така сума узгоджених податкових зобов’язань, що підлягають сплаті у бюджет, донараховано юридичним особам за актами перевірок впродовж десяти місяців 2018 року – інформує заступник начальника Головного управління ДФС у Чернівецькій області Наталія Чернівчан.

Також, під час перевірок податкові аудитори зменшили від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток на 16,4 мільйони гривень та залишок від'ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду на суму 0,5 мільйона гривень.

Наталія Василівна розповідає, що податкові аудитори у січні – жовтні 2018 року провели 154 документальні перевірки юридичних осіб ( 60 планових та 94 позапланові). У 2017 році, за аналогічний період ,таких перевірок було 189 (54 планові та 135 позапланових).

Від початку року із донарахованих сум за актами перевірок цього року та минулих років бюджет отримав 25,8 мільйонів гривень, що перевищує аналогічні надходження 2017 року на понад 7 мільйонів гривень.

Завдяки використанню ризикоорієнтованої системи – продовжує Наталія Чернівчан- до плану-графіку проведення документальних планових перевірок відібрані винятково ті платники, у яких вбачають ризик щодо несплати податків та зборів – і матеріали перевірок це демонструють у всіх випадках.

Зокрема, серед останніх жовтневих перевірок виявлено та зруйновано схему ухилення при сплаті ПДВ у суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність в сфері вирощування зернових культур. Зміст даного порушення – це заниження податкових зобов’язань, шляхом відображення у декларації, реалізації продукції за цінами нижчими за звичайні.

Головне управління ДФС у Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: дфс буковини, порушення податкового законодавства

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