Першокласниця на Буковині вистрибнула з вікна школи

- 13.11.2018 11:42
Першокласниця на Буковині вистрибнула з вікна школи

У Великокучуровській школи трапився інцидент - учениця першого класу вистрибнула з вікна другого поверху, де висота становила близько 10 метрів.

Як виявилось, дівчинка зайшла в кабінку туалету для дорослих, однак вийти вже не змогла, оскільки двері заблокувало. Дитина почала кликати на допомогу, і відгукнулась вчителька другого класу. Жінка заспокоювала школярку, підтримувала, у той час як хх колега побігла шукати допомогу. Однак, згодом в кабінці запанувала тиша. Було встановлено, що дівчинка вирішила звільнитись з приміщення самостійно - вийшовши через вікно. Вчителька розказала, що не побачила дитини в туалеті, коли двері вдалось відкрити.

Мама школярки лександра Вірста відзначила, що дівчинка Катя дуже лякається зачиненого простору, коли лишається сама, і водночас її не страшить висота. Тому вона і вирішила в паніці вистрибнути.

Спочатку дитина потрапила на дашок будівлі, після чого скотилася до самого низу. Вона отримала забої ніш, вдарилась головою та спиною, має подряпини та синці. З підозрою на пошкодження хребта дитину госпіталізували в лікарню швидкою медичної допомоги в Чернівцях. За словами лікаря дитячого травматологічного відділення Чернівецької лікарні швидкої допомоги Ігоря Мандалика, у дитини є підозра на перелом хребця першого ступеню. Це означає, що дитині не можна піддавати осевому навантаженню протягом 3-4 тижнів, хоч Катя вже хоче ходити до школи. Лікарі забороняють пацієнтці навіть підводитись з ліжка.

У школі після данох події видали розпорядження про закриття цієї кабінки туалету, а також для вживання інших засобів безпеки. За словами директора Великокучуровської школи, були усунені недоліки в роботі замка туалету. Також у всіх туалетах школи було знято ручки, аби в подальшому уникнути таких трагічних інцидентів.

Всі обставини події має перевірити обласне управління освіти. Мама дівчинки не планує звертатись до поліції.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: школярка вишла через вікно великий кучурів

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