



Яценюк братиме участь у виборах по мажоритарці на Буковині - 13.11.2018 10:15

Рейтинги колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка та очолюваної ним партії "Народний фронт" - не надто високі, однак, Яценюк, тим не менш, планує брати участь у майбутніх виборах.

Згідно прогнозів, на парламентські вибори він може проходити за мажоритарним округом в Чернівецькій області.

Власне, зазначимо, що у вересні 2018 року було проведене опитування. рейтинг "Народного фронту" згідно нього склав усього 0,7%, у той час як сам Яценюк набрав ще менше - 0,6%. Джерела в партії повідомляють, що це наштовхує на думку брати участь у виборах до Верховної Ради України, що відбудуться восени 2019 року, по округу в Чернівецькій області.

Тим не менш, можливі труднощі виключати не варто. Йдеться про можливу конфронтацію в регіоні з місцевою елітою, до якої причисняють секретаря міської ради Чернівців Василя Продана, що наразі є виконуючим обов'язки мера міста. Чоловіка народного депутата України Оксани Продан (заступника голови фракції БПП) пов'язують також із олігархом Дмитром Фірташем.

В січні 2019 року відбудеться партійний з'їзд "Народного фронту", на якому буде назване ім'я кандидата на вибори. Може бути висунута кандидатура Яценюка. Окрым того, на партыйному з'їзді може бути вирішене питання про надання підтримки кандидату від іншої політичної сили.

Платинова Буковина, Чернівці

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