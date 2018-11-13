



В Чехії в ДТП загинули українці - 13.11.2018 09:22

В Чехії неподалік від міста Тршинець минулої неділі, 11 листопада, сталась дорожно-транспортна пригода. Як повідомляється, на проїжджій частині відбулось зіткнення вантажної автівки з мікроавтобусом марки Mercedes. Обидва автомобілі в результатаі потужного зіткнення злетіли з дороги.

Повідомляється, що від удару мікроавтобус перекинуло на дах. Врятувати людей, які перебували на той момент в транспорті, не вдалось, окрім однієї жінки, яку було терміново госпталізовано до найближчої лікарні. Решта людей загинули на місці події від важких травм.

Окрім того, також із травмами було госпіталізовано водія вантажного авта.

Повідомляється, що загиблі в даному ДТП були громадянами України - переважно з Закарпаття, а саме - з Виноградівського та Хустського районів, які знаходились за кордоном на заробітках.

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