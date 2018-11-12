Двох хлопців затримали за пограбування інтернет-клубу

- 12.11.2018 15:29
Двох хлопців затримали за пограбування інтернет-клубу

Правоохоронці затримали зловмисників, причетних до відкритого заволодіння чужим майном. Молодики неодноразово були судимі за корисливі злочини та, не ставши на шлях виправлення, вирішили легким шляхом здобувати гроші.

Вранці 9-го листопада до поліції звернувся 18-річний адміністратор інтернет-клубу в місті Вижниця та повідомив, що став жертвою грабіжника. Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група Вижницького відділення поліції встановила, що зловмисник розбив вікно вхідних дверей і так потрапив до закладу. Погрожуючи потерпілому застосуванням фізичного насильства, нападник відкрито заволодів усією виручкою з каси та втік у невідомому напрямку.

Вжитими заходами оперативники Вижницького ВП по «гарячих» слідах встановили та затримали злочинця. Ним виявився 36-річний житель району, котрий неодноразово відбував покарання у місцях позбавлення волі за корисливі злочини. У зловмисника поліцейські вилучили частину викрадених коштів.

Крім цього працівники Чернівецького відділу поліції встановили грабіжника, котрий відкрито заволодів гаманцем з грошима та телефоном 61-річного чернівчанина.

В ході проведення розшукових заходів оперативники Чернівецького відділу поліції викрили раніше судимого 29-річного місцевого жителя, котрий зізнався у скоєному.

За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження, передбачені статтею 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Наразі обом грабіжникам повідомлено про підозру у скоєнні вказаних злочинів та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці перевіряють зловмисників на причетність до аналогічних злочинів на території регіону.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: грабіж буковина, вижниччина пограбування

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