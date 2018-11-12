



В Україні без опалення - Кривий Ріг та Сміла - 12.11.2018 13:59

Проблеми в місті Сміла Чекркаської області з опаленням виникають вже не вперше Наразі ситуація набула зовсім інших обертів - на невизначений час закриваються навчальні заклади, і загалом в місті через відсутність тепла з 12 листопада пропонують ввести надзвичайний стан.

Місто, в якому проживає близько 80 тисяч людей, лишилось без опалення. Тепло не постачається ані в помешкання мсмільчан, а ні в заклади соціальної сфери - школи, дитячі садочки та лікарні. Причина - борги компанії Енергоїнвест за газ, які налічують декілька мільйонів гривень.

Щодо вирішення питання з опаленням місцеві чиновники не можуть вказати жодних прогнозів по часу вирішення. Міська рада Сміли з 12 листопада вводить у місті надзвичайний стан. В Смілі, зазначимо. регулярно відбуваються мітинги за вирішення проблем із опаленням. Активісти планують вирушити до Києва з пікетами, які будуть проводитись під будівлями Нафтогазу та Кабінету Міністрів.

Питання опалення також гостро стоїть для жителів Кривого Рогу. Тут без тепла перебувають близько 300 тисяч жителів, однак, проблема лежить дещо в іншій площині - у конфлікті між тепловиками та газовщиками.

Криворіжгаз повідомляє, що в їхню роботу здійснюються втручання. Вранці 11 литопада на бригаду газовиків було здійснено напад, а ввечері повідомили, що в місті можливі аварії - через падіння тиску в газорозподільчих мережах Криворожгазу. Саме через це можливі аварійні ситуації та відключенння споживачів.

Працівники теплоенерго в Кривому Розі у совю чергу заявляють, що газовики здійснюють незаконне втручання в їхню роботу. В цей же час, співробітники Криворожгазу наполягають на тому, що всі проблеми виникли через те, що саме тепловики не отримали номінацію на газ.

З 12 листопада в Кривому розі вихованці та учні шкіл та дитячих садків, що обслуговуються Криворожтепломережею, не відвідують ці навчальні заклади. Тим часом, біля будинка директора Криворожгазу декілька жителів мітингують та спалюють шини, а також планують пікетувати будівлю готовного монополіста.



На даний момент повідомляється, що в місті працюють котельні 1, 2, 3 та 4, що опалюють Покровський та Саксаганський райони. Ще дві котельні планують підключити до вечора.

Платинова Буковина

Всі новини