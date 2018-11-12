Поліція розслідує смертельне ДТП на Глибоччині

- 12.11.2018 12:36
Поліція розслідує смертельне ДТП на Глибоччині

Сьогодні вночі внаслідок зіткнення двох легковиків загинув один з водіїв. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють причини і обставини аварії.

Трагічна автопригода сталася о пів на третю ночі 12-го листопада у селі Опришени Глибоцького району. На місці події працівники поліції встановили, що на перехресті доріг зіткнулися автомобіль «Volkswagen Jetta» під керуванням 31-річного місцевого жителя та «Peugeot», за кермом якого перебував 24-річний житель району.

В результаті ДТП кермувальник автівки «Volkswagen Jetta» отримав несумісні з життям тілесні ушкодження та загинув на місці події. Водія іншого транспортного засобу лікарі оглянули та відпустили додому.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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