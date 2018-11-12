Поліція розслідує смертельне ДТП на Глибоччині- 12.11.2018 12:36
Сьогодні вночі внаслідок зіткнення двох легковиків загинув один з водіїв. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють причини і обставини аварії.
Трагічна автопригода сталася о пів на третю ночі 12-го листопада у селі Опришени Глибоцького району. На місці події працівники поліції встановили, що на перехресті доріг зіткнулися автомобіль «Volkswagen Jetta» під керуванням 31-річного місцевого жителя та «Peugeot», за кермом якого перебував 24-річний житель району.
В результаті ДТП кермувальник автівки «Volkswagen Jetta» отримав несумісні з життям тілесні ушкодження та загинув на місці події. Водія іншого транспортного засобу лікарі оглянули та відпустили додому.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
Коментарі (0)
Другие новости:
- 13.11.2018 15:01
- 13.11.2018 14:26
- 13.11.2018 13:53
- 13.11.2018 13:39
- 13.11.2018 13:03
- 13.11.2018 12:12
- 13.11.2018 11:42
- 13.11.2018 10:15
- 13.11.2018 10:02
- 13.11.2018 09:48