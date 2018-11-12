



Чернівчани підтримали петицію про усунення з посади Продана - 12.11.2018 11:17

Минулого тижня, 6 листопада, на сайті Чернівецької міської ради було зареєстровано петицію про звільнення з поста секретаря міськради Василя Продана.

Автором електронної петиції виступила Юлія Юріївна Цуркан.

Авторка відзначила, що зі своєю посадою Продан не справляється, і місту необхідно провести повторні вибори мера.

Необхідною для розгляду петиції є кількість у 250 підписів. При цьому, станом на ранок понеділка, 12 листопада, вже 292 особи підписали дану петицію. Її вже перенести в розділ "на розляд". Одже, відповідь на дану петицію має бути опублікована не пізніше 25 листопада поточного року.

Платинова Буковина

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