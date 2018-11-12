В Чернівцях горіли склади в Садгорі- 12.11.2018 10:32
У неробочій будівлі в Садгорі в Чернівцях ввечорі неділі, 11 листопада, сталась пожежа. Як повідомляється, полум'ям було охоплено майже 100 квадратних метрів будівлі.
В Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що власність даної будівлі становлюється.
Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які оперативно прибули на місце події, ліквідували пожежу. Повідомляється, що до боротьбі з вогнем було задіяно шесть пожежних автівок.
Пожежні працюють над з'ясуванням причин пожежі. Наразі відомо, що вогнем було частково знищене покриття в перекритті будівлі.
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