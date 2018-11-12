



В Чернівцях горіли склади в Садгорі - 12.11.2018 10:32

У неробочій будівлі в Садгорі в Чернівцях ввечорі неділі, 11 листопада, сталась пожежа. Як повідомляється, полум'ям було охоплено майже 100 квадратних метрів будівлі.

В Чернівецькій облдержадміністрації повідомили, що власність даної будівлі становлюється.

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які оперативно прибули на місце події, ліквідували пожежу. Повідомляється, що до боротьбі з вогнем було задіяно шесть пожежних автівок.

Пожежні працюють над з'ясуванням причин пожежі. Наразі відомо, що вогнем було частково знищене покриття в перекритті будівлі.

Платинова Буковина, Чернівці

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