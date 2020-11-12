НАТО засудили незаконні вибори на Донбасі- 12.11.2018 10:04
Вибори у так званих у псевдореспубліках на Донбасі не визнаються Північноатлантичний альянсом (НАТО). Відповідну заяву було опубліковано на сайті НАТО.
Окрім того, в НАТО заявили, що так звані вибори йдуть всупереч Мінським угодам. Згідно даної заяви, НАТО визає та підтримує територіальну цілісність та суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів.
Разом із тим, НАТО продовжує і надалі закликати РФ до виведення військ з української території та до припинення надання допомоги бойовикам на Донбасі. Усі сторони, як зазначається в тексті заяви Альянсу, мають повністю слідувати пунктам Мінських угод та надавати підтримку робот тристоронньої контактної групи та Нормандським переговорам.
Відзначимо, що вибори у так званих "ДНР" та "ЛНР" відбулись напередодні, в неділю 11 листопада. Бойовики оголосили про вибори керівників "народних республік", а також "депутатів народних рад".
Ані Україна. ані жодна інша країна світу, як оголосили в МВС України, не визнає результати виборів в ОРДЛО, оскільки проведення їх є прямим порушенням Мінських домовленостей.
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