



Ресторани Чернівців на новорічні корпоративи у грудні 2018 - 28.11.2018 08:07

Незважаючи на те, що на дворі лише листопад, задумуватись про новорічні корпоративи варто вже зараз, адже ресторани Чернівців вже відкриті до замовлень на корпоративні вечірки грудня 2018. Варто потурбуватись заздалегідь, аби ваш колектив обрав найкраще місце в улюбленому ресторані, насолодився відпочинком та чудовими стравами, а також гарно відпочив та налаштувався на святкування Нового року.



Ресторани Чернівців традиційно пропонуть своїм клієнтам відмінне меню до нового року з цікавими святковими позиціями. Доповнити свій відпочинок можна запальними танцями під музику, а також гарно розважитись разом із "винуватцями" цього свята - Дідом Морозом та Снігуронькою. Атмосферу новорічного свята на корпоративі доповнить святковий декор, який зробить ваші фото в закладі гарними та пам'ятними.

Багато цікавого готують до цьогорічних корпоративів заклади Чернівців під Новий рік. Вам варто обрати найкраще та зателефонувати за потрібним номером, а про решту потурбується персонал, щоб подарувати вам найкращий безтурботний відпочинок!

Переглянути фото та 3D-панорами закладів можна за посиланням по назві або в нашому каталозі ресторанів - загальному переліку ресторанів на порталі Платинова Буковина. Пропозиції ресторанів та ціни дивіться в огляді нижче. Стаття доповнюється!

Ресторан Брізоль тел. (050) 537-52-42, (050) 541-42-93, (0372) 54-28-25 запрошує на новорічні корпоративи. Для вас – смачні святкові страви, жива музика, веселий Дід Мороз та особливо прикрашена фотозона. Ціни – від 700 грн з людини.

Ресторан Венеция 050 627-41-24, (03734) 3-82-53 радий гостям на корпоративні вечірки з нагоди нового року. Вас чекає святкове меню, жива музика, фотозоні і професійний фотограф, а також яскраве бармен-шоу. Ціни - індивідуальні.

Ресторан Колвік тел. 050 374 17 30, 050 338 05 58 чекає на гостей на новорічні корпоративи. Готуємо для вас найсмачніше меню, цікаві розваги та конкурси, живу музику, яскраву та оригінальну фотозону. Вартість – від 500 грн з людини.

Ресторан Асторія в Неполоківцях тел. (095) 862-02-96, (050) 525-63-46 радий вітати гостей до корпоративів під новй рік. Ми підготували для вас смачні та апетитні святкові страви, живу музику до будь-якого смаку, а також приємні розваги та безліч цікавинок! Ціни - від замовлення.

Ресторан Велюр тел. (050)-579-57-47, (095) 738-73-77 запрошує поринути у святкову атмосферу новорічних корпоративів! Для вас ми підготували смачні страви новорічного меню, цікаву шоу-програму від Діда Мороза та Снігурки, та чудовий декор бенкетного залу. Ціни - від замовлення.

Ресторан Ера тел. 050 59-140-53; 050 820-20-44 готується до новорічних корпоративів. На вас чекає приємно проведений вечір в затишній святковій атмосфері, чудові страви новорічного меню, жива музика. Розважальна програма - по замовленню. Ціни - від 500 грн з людини.

Ресторан Асторія в селі Луковиця тел. (050) 591-40-53, (095) 382-83-48 приймає замовлення на корпоративи для великих компаній. Плануєте відсвяткувати новорічний корпоратив та відірватись на повну, телефонуйте та дізнавайтесь подробиці за телефонами закладу! Ціни - від замовлення.

Ресторан Меркурій тел. (0372) 54-98-58, (050) 510-20-98 запрошує на веселі корпоративи до нового року. Для вас - смачна кухня, жива музика та як завжди затишна атмосферу. Ціни – від замовлення.

Ресторан Дельта тел. (050) 671-30-99, (03722) 4-35-18, 3-53-25 відкритий до замовлень на новорічні корпоративи. Телефонуйте за номером закладу та замовляйте бенкет, а ми гарантуємо вам відмінні страви, чудовий настрій та цікаве святкування.



Ресторан АлМі тел. (050) 338-23-92, (0372) 52-24-90 запрошує до святкування новорічних корпоративів. На вас очікує жива музика, винятково смачні страви до святкового столу та найприємніша атмосфера. Розважальна програма - по замовленню гостей. Ціни - від 400 грн з особи.

Ресторан Берег Любові тел. (067) 631-08-75, (095) 675-84-06 приймає замовлення на новорічні корпоративи. Ми гарантуємо вам виняткову атмосферу новорічного свята, апетитні страви на бенкеті, новорічний декор залу та живу музику. Ціни - від 500 грн з особи.

Ресторан Золотий Сезам тел. 095 497 15 78; 095 771 82 31 радий вітати гостей із новорічними святами та готує безліч приємностей. Для вас - винятково смачне меню, тематично прикрашені зали ресторану, запальна музика. Шоу-програма - за побажанням гостей. Ціни - від 600-700 грн.

Платинова Буковина, Чернівці

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