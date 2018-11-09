



Під виглядом лотереї у буковинця видурили 24 тис грн - 09.11.2018 16:00

Ледь не щодня буковинці стають жертвами шахраїв. Попри застереження правоохоронних органів, люди все одно вірять незнайомцям, за що розплачуються власними коштами.

Увечері 8 листопада до Сторожинецького відділу поліції звернувся 42-річний місцевий житель та повідомив, що став жертвою шахрайських дій.

Поліцейські з’ясували, що на мобільний телефон потерпілого прийшло повідомлення про виграш автомобіля марки «Volkswagen» з посиланням на сайт з умовами розіграшу. Перейшовши на інтернет-ресурс заявник дізнався, що обов’язковою умовою отримання призу є сплата державного мита у розмірі близько 6 тисяч гривень.

Зрадівши звістці, потерпілий перерахував вказану суму грошей через платіжний термінал. Далі чоловік зателефонував за номером телефону, вказаного на сайті. Невідомий співрозмовник повідомив про необхідність перерахувати ще близько 11 тисяч гривень.

Виконуючи інструкції шахраїв чоловік віддав їм майже 24 тисячі гривень. Лише згодом потерпілий зрозумів, що став жертвою злочину та звернувся до поліції.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликають буковинців бути обачними і не перераховувати гроші незнайомим людям.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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