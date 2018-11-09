У справі Білика суддя заявила про самовідвід- 09.11.2018 15:04
Суддя Слободян, яка головує у засіданні у справі депутата Чернівецької міської ради Ростислава Білика про підкуп виборців заявила про самовідвід.
У зв'язку з цим Білик написав заяву про зміну сідді.
Зазначимо, що про самовідвід суддя оголосила через те, що термін, на який її призначали - 5 років - був завершений.
Варто зазначити, що на це засідання, що відбулось сьогодні, 9 листопада, захисник Білика не явився. На попередньому засіданні його також не було - ранеіше в якості причини своєї відсутності адвокат назвав неможливість придбати білет на потяг до Чернівців.
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