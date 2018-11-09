



В Чернівцях дитину викрав власний батько - 09.11.2018 14:13

Близько 18:00 у четвер, 8 листопада, в Чернівцях жінка повідомила патрульним поліцейським про викрадення дитини. Це сталось на вулиці Лесі Українки.

Матір розказала, що її сина посадили в автомобіль, який попрямував у бік університету.

Разом із заявницею полісмени вирушили на розшуки вказаного автомобіля. Автівку жінка впізнала під час руху вулицею 28-червня - це виявилась іномарка Renault Laguna. Поліція зупинила авто, і побачила у салоні чоловіка та неповнолітнього хлопчика. Викрадачем виявився колишній чоловік заявниці. У свою чергу громадянин заявив, що забрав дитину абсолютно законно. Після цього він почав агресивно поводитись та сваритись нецензурною лайкою на адресу колишньої дружини, не реагуючи на попередження патрульних.

Правоохоронці запідозрили у чоловіка наркотичне оп'яніння, через що було вирішено доставити його до Чернівецького обласного наркологічного диспансеру. Ознаки оп'яніння було підтверджено.

Порушника доставили до Шевченківського відділення поліції, де на нього склали декілька адміністративних протоколів. По-перше, йшлося про керування транспортом у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння (згідно статті 130 КУпАП), керування транспортним засобом без відповідних документів (стаття 126 КУпАП), дрібне хуліганство (стаття 173 КУпАП).

Хлопчика повернули заявниці.

Платинова Буковина, Чернівці

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