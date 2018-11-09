



В Сторожинці водій насмерть збив вагітну - 09.11.2018 09:48

В місті Сторожинець Чернівецької області ввечері сталась дорожня аварія - мікроавтобус Mercedes Vito збив вагітну жінку-пішохода.

Подія сталась ввечері, 8 листопада, в темний час доби.

Жінка переходила дорогу, і в результаті зіткнення отримала важкі травми та втратила свідомість. ЇЇ оперативно доставили до Сторожинецької центральної районної лікарні у відділення реанімації.

Згодом стало відомо, що від отриманих травм жінка померла в медичній установі.

Полісмени затримали водія мікроавтобуса, що спричинив смертельну аварію.

Платинова Буковина, Чернівці

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