



Крадія на Буковині вдалось затримати під час скоєння злочину - 08.11.2018 16:45

Зловмисник із приватного будинку намагався поцупити електроінструменти, але пильні сусіди завадили злодієві.

7-го листопада до поліції надійшло повідомлення, від жителя Садгірського району про те, що із сусіднього будинку невідомий чоловік виносить речі.

Вже за лічені хвилини на місце події прибули оперативники Садгірського відділення поліції. Їм вдалося затримати крадія, коли той покидав будинок через вікно.

В ході проведеної роботи поліцейські встановили, що крадієм виявився раніше судимий 43–річний безпритульний. З будинку потерпілого він виніс електроінструменти вартістю 15 тисяч гривень.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

На разі правоохоронці встановлюють причетність чоловіка до вчинення аналогічних злочинів.

По даному факту слідчі розпочали кримінальне провадження, за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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